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Олимпиада-2020

Спорт вне политики? Украинский бегун отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами на церемонии награждения в Токио

Спорт уик-эндиещё 3
33 минуты назад

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший серебро Паралимпиады в Токио в беге на 100 метров в классе Т35, отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения.

Украинец отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде
Фото: Спорт уик-эндСпорт уик-энд

Победитель забега Дмитрий Сафронов и занявший третье место Артем Калашян хотели сделать традиционное совместное фото призеров, однако Цветов к ним не подошел. В итоге россияне сфотографировались только вдвоем.

Ранее на Олимпийских играх в Токио украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих попозировала фотографам с россиянкой Марией Ласицкене, после чего была жестко раскритикована на родине.

Летние виды спорта,Мария Ласицкене,Дмитрий Сафронов,
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