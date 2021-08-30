Украинец отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший серебро Паралимпиады в Токио в беге на 100 метров в классе Т35, отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения.
Победитель забега Дмитрий Сафронов и занявший третье место Артем Калашян хотели сделать традиционное совместное фото призеров, однако Цветов к ним не подошел. В итоге россияне сфотографировались только вдвоем.
Ранее на Олимпийских играх в Токио украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих попозировала фотографам с россиянкой Марией Ласицкене, после чего была жестко раскритикована на родине.