Украинец отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, завоевавший серебро Паралимпиады в Токио в беге на 100 метров в классе Т35, отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения.

Фото: Спорт уик-энд Спорт уик-энд

Победитель забега Дмитрий Сафронов и занявший третье место Артем Калашян хотели сделать традиционное совместное фото призеров, однако Цветов к ним не подошел. В итоге россияне сфотографировались только вдвоем.