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Олимпиада-2020

Украинский паралимпиец отказался фотографироваться с россиянами на награждении

Чемпионат.comиещё 6
1 час назад

Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался сделать с российскими спортсменами традиционное совместное фото призёров на пьедестале почёта на Паралимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Украинец отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде
Фото: Скриншот видеоСкриншот видео

Прослушав гимн, российские паралимпийцы приблизились друг к другу для совместного снимка, Цветов же наблюдал за происходящим в стороне.

Ранее Цветов завоевал серебряную медаль в забеге в классе T35 на 100 метров. Первым с мировым рекордом стал россиянин Дмитрий Сафронов. Третье место занял ещё один представитель России Артём Калашян.

Напомним, на Олимпиаде-2020 украинка Ярослава Могучих завоевала бронзовую медаль, а россиянка Мария Ласицкене стала чемпионкой турнира. После объявления результатов Могучих и Ласицкене сделали совместные снимки с флагами Украины и ОКР. После чего на Могучих обрушилась критика со стороны общественности и некоторых украинских СМИ.

Летние виды спорта,Мария Ласицкене,Дмитрий Сафронов,
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