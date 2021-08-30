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Олимпиада-2020

"Искренне ненавидит Россию": на Украине оценили скандал на Паралимпиаде

Вероника Полынина
58 минут назад

Украинский журналист Артем Франков отреагировал на отказ паралимпийца Игоря Цветова фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады.

"Искренне ненавидит Россию": на Украине оценили скандал на Паралимпиаде
Фото: ReutersReuters

Украинец Игорь Цветов завоевал серебряную награду в беге на 100 метров. Золото и бронза достались российским паралимпийцам Дмитрию Сафронову и Артему Калашяну.

Журналист Артем Франков высказал несколько предположений, почему украинец отказался фотографироваться с россиянами на церемонии награждения.

«Цветова не знаю, поэтому тут может быть три варианта. Первый: он искренне ненавидит Россию и всех, кто с ней так или иначе связан. Это вполне распространенное явление. Второе: у него возникло что-то личное во время соревнований. Третье: вонючая кампания против Ярославы Магучих, увы, сломавшая спортсменку, оказала незабываемое воздействие. Не каждый способен послать далеко и прямо высокопоставленных дебилов и провокаторов», - сказал он «Спорт-Экспрессу».

Украинец отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде

Напомним, после Олимпийских игр в Токио разгорелся скандал из-за фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с российской олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене. Магучих сфотографировалась с Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту. В Киеве этот жест осудили, заявив, что он оскорбляет воюющих в Донбассе украинских военных, и вызвали Магучих в Минобороны «для беседы».

Летние виды спорта,Мария Ласицкене,Артем Франков,Дмитрий Сафронов,Министерство обороны,
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