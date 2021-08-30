"Искренне ненавидит Россию": на Украине оценили скандал на Паралимпиаде

«Цветова не знаю, поэтому тут может быть три варианта. Первый: он искренне ненавидит Россию и всех, кто с ней так или иначе связан. Это вполне распространенное явление. Второе: у него возникло что-то личное во время соревнований. Третье: вонючая кампания против Ярославы Магучих, увы, сломавшая спортсменку, оказала незабываемое воздействие. Не каждый способен послать далеко и прямо высокопоставленных дебилов и провокаторов», - сказал он «Спорт-Экспрессу».