Пловчиха Шабалина стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады в Токио

Российская пловчиха Валерия Шабалина одержала победу на дистанции 200 метров комплексным плаванием, став трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр в Токио. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Шабалина показала время 2 минуты 20,99 секунды. Второй финишировала представительница Великобритании Бетани Ферт, третьей стала ее соотечественница Луиза Фиддс. Соревнования проходили в категории SM14 (атлеты с интеллектуальными нарушениями).

До этого Шабалина становилась первой на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров вольным стилем. Спортсменка — пятикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы.