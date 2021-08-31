Аверины допустили завершение спортивной карьеры

Такое мнение они выразили в интервью телеканалу «Матч ТВ».
«Сейчас будут новые правила. Не могу точно сказать, заканчиваю я или остаюсь. После гимнастики хочу выучиться и сдать на права», — сказал Дина Аверина.
«Я тоже сейчас в раздумьях. Пока чёткого ответа не могу дать. Хочу выучить английский язык наконец-то. И пойти учиться на экономический факультет», — отметила Арина Аверина.
Сёстрам Авериным по 23 года. Дина 13-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы, Арина — четырёхкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы.7 августа Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, Арина Аверина стала четвёртой.