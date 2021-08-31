Российские гимнастки Дина и Арина Аверины допустили завершение спортивной карьеры. Об этом они заявили в эфире телеканала «Матч ТВ».
Отвечая на вопрос корреспондента о подготовке к Олимпийским играм 2024 года, Дина Аверина заявила: «Не могу точно сказать, заканчиваю я или остаюсь». Ее сестра Арина также сообщила, что пребывает «в раздумьях» и четкого ответа о продолжении карьеры дать не может.
23-летние спортсменки отметили, что после гимнастики хотят продолжить учебу.
«После гимнастики хочу выучиться и сдать на права», - сказала Дина Аверина.
«Хочу выучить английский язык наконец-то. И пойти учиться на экономический», - призналась Арина.
Дина Аверина — серебряный призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике, 13-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы. Арина Аверина — четырехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы.
На Олимпийских играх в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. Дина Аверина сенсационно проиграла израильтянке Линой Ашрам, несмотря на то, что та уронила снаряд во время упражнения с лентой. В командном многоборье российская сборная уступила золото команде Болгарии.