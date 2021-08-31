Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Аверины допустили завершение спортивной карьеры

Вероника Полынина
40 минут назад

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины допустили завершение спортивной карьеры. Об этом они заявили в эфире телеканала «Матч ТВ».

Аверины допустили завершение спортивной карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос корреспондента о подготовке к Олимпийским играм 2024 года, Дина Аверина заявила: «Не могу точно сказать, заканчиваю я или остаюсь». Ее сестра Арина также сообщила, что пребывает «в раздумьях» и четкого ответа о продолжении карьеры дать не может.

23-летние спортсменки отметили, что после гимнастики хотят продолжить учебу.

«После гимнастики хочу выучиться и сдать на права», - сказала Дина Аверина.

«Хочу выучить английский язык наконец-то. И пойти учиться на экономический», - призналась Арина.

Гимнастки Аверины посетили малую родину

Дина Аверина — серебряный призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике, 13-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы. Арина Аверина — четырехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы.

На Олимпийских играх в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. Дина Аверина сенсационно проиграла израильтянке Линой Ашрам, несмотря на то, что та уронила снаряд во время упражнения с лентой. В командном многоборье российская сборная уступила золото команде Болгарии.

Летние виды спорта,Дина Аверина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители