Российские гимнастки Дина и Арина Аверины допустили завершение спортивной карьеры. Об этом они заявили в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Отвечая на вопрос корреспондента о подготовке к Олимпийским играм 2024 года, Дина Аверина заявила: «Не могу точно сказать, заканчиваю я или остаюсь». Ее сестра Арина также сообщила, что пребывает «в раздумьях» и четкого ответа о продолжении карьеры дать не может.

23-летние спортсменки отметили, что после гимнастики хотят продолжить учебу.

«После гимнастики хочу выучиться и сдать на права», - сказала Дина Аверина.

«Хочу выучить английский язык наконец-то. И пойти учиться на экономический», - призналась Арина.

Дина Аверина — серебряный призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике, 13-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы. Арина Аверина — четырехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы.