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Олимпиада-2020

Россиянка Липатникова завоевала золото Паралимпиады в толкании ядра

ТАССиещё 1
1 час назад

Российская легкоатлетка Галина Липатникова завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра.

Липатникова показала результат 11,03 метра. Серебро завоевала испанка Мириам Матринес Рико (9,62 м), бронза у китаянки У Цин (9,36 м). Легкоатлетки выступали в категории F36 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Липатниковой 37 лет, она является серебряным призером чемпионатов мира и Европы. Липатникова также становилась чемпионкой России по дартсу. С 2016 года легкоатлетка входит в состав паралимпийской сборной. В свободное время она занимается рукоделием.

Российские спортсмены завоевали 31 золотую, 19 серебряных и 35 бронзовых наград и занимают второе место в общем медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (66-42-34), третьей идет сборная Великобритании (30-24-30). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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