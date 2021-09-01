Липатникова показала результат 11,03 метра. Серебро завоевала испанка Мириам Матринес Рико (9,62 м), бронза у китаянки У Цин (9,36 м). Легкоатлетки выступали в категории F36 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Липатниковой 37 лет, она является серебряным призером чемпионатов мира и Европы. Липатникова также становилась чемпионкой России по дартсу. С 2016 года легкоатлетка входит в состав паралимпийской сборной. В свободное время она занимается рукоделием.