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Олимпиада-2020

Пловчиха Шабалина выиграла свою четвёртую медаль Паралимпиады в Токио

Чемпионат.com
2 часа назад

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала серебро Паралимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 100 метров на спине. Ранее серебряную медаль на такой же дистанции в мужском заплыве выиграл Вячеслав Емельянцев.

Пловчиха Шабалина выиграла четвёртую медаль Паралимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Победительницей заплыва стала британка Бетани Фирт с результатом 1.5,92 секунды. Шабалина уступила сопернице 0,93 секунды. Бронзу получила еще одна британка Джессика-Джейн Эпплгейт (+2,01).

Эта медаль стала четвёртом для российской спортсменки на текущей Паралимпиаде. Ранее в Токио она завоевала три золота.

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 22 серебряными и 40 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (75-45-38), Великобритания — на втором (33-26-34).

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

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