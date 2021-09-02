Пловчиха Шабалина выиграла четвёртую медаль Паралимпиады

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала серебро Паралимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 100 метров на спине. Ранее серебряную медаль на такой же дистанции в мужском заплыве выиграл Вячеслав Емельянцев.

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Победительницей заплыва стала британка Бетани Фирт с результатом 1.5,92 секунды. Шабалина уступила сопернице 0,93 секунды. Бронзу получила еще одна британка Джессика-Джейн Эпплгейт (+2,01).

Эта медаль стала четвёртом для российской спортсменки на текущей Паралимпиаде. Ранее в Токио она завоевала три золота.

В настоящее время российская команда с 32 золотыми, 22 серебряными и 40 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (75-45-38), Великобритания — на втором (33-26-34).