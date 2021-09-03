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Олимпиада-2020

Гимнастка Солдатова пострадала от действий мошенников

RT на русском
1 час назад

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова призналась, что лишилась денег из-за мошенников.

Гимнастка Солдатова стала жертвой мошенников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Непростой день у меня сегодня. Я столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства. Друзья, будьте аккуратнее! Никогда не думала, что со мной подобное произойдет. Но вот», — написала Солдатова в сториз Instagram.

Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. 24 декабря 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.

Ранее Фетисов отреагировал на слова Лаврова о возможных попытках США красть российских спортсменов.

Летние виды спорта,Александра Солдатова,
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