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Олимпиада-2020

Еще флаг не получили: эксперт о рисках новой Олимпиады в России

Роман Кирьянов
1 час назад

Проведению Олимпиады 2036 года во Владивостоке будут препятствовать допинговые скандалы. Об этом "Рамблеру" рассказал руководитель информационно-аналитического отдела РБК.Спорт Грант Гетадарян.

Еще флаг не получили: эксперт о рисках новой Олимпиады в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я не думаю, что шансы Владивостока высоки. В первую очередь это связано с допинговыми наказаниями. Получается мы еще флаг не получили, а уже Олимпиаду хотим", - заявил он.

Гетадарян отметил, что в последние годы среди европейских стран и городов снижается желание проводить Олимпийские игры. В первую очередь, многие города видят в этом экономические риски.

"Да и зрительский интерес к Играм оставляет желать лучшего. На мой взгляд, Россия, одна из немногих стран, где сохраняется огромное желание проводить такие мероприятия", - добавил он.

Также эксперт напомнил о необходимости масштабных работ по строительству инфраструктуры для таких мероприятий, которые неизбежно несут с собой риск появления масштабной коррупции.

"Очевидно, что его нужно строить и вкладывать миллиарды евро на инфраструктуру, как это было в Сочи. О коррупционных рисках и говорить не хочу. Сколько дел возбудили до ЧМ-2018 не счесть", - добавил он.

Владивосток поборется за проведение летней Олимпиады в 2036 году

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков на площадке Восточного экономического форума заявил, что город подаст заявку на проведение у себя Олимпийских игр 2036 года.

Летние виды спорта,Грант Гетадарян,Константин Шестаков,
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