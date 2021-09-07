Призер Олимпийских игр 1996 года по художественной гимнастике Яна Батыршина отреагировала на отказ победительницы Игр-2020 Линой Ашрам от участия в чемпионате мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Россиянка обвинила израильтянку в трусости.

«Я предполагаю, что Линой испугалась; если ты уверена в себе, ты чемпионка, то должна приезжать и еще раз доказывать свой статус выступлением», — добавила Батыршина.

Она отметила, что на решение Ашрам могла повлиять новость о том, что на турнире выступят россиянки Дина и Арина Аверины.

Израильская федерация гимнастики заявила о пропуске Ашрам чемпионата мира 4 сентября. В организации отметили, что спортсменка не будет участвовать в соревнованиях по профессиональным соображениям. Первенство состоится с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.