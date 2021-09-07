Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Призер Олимпиады обвинила Ашрам в трусости из-за отказа выступать на ЧМ

Lenta.ru
1 час назад

Призер Олимпийских игр 1996 года по художественной гимнастике Яна Батыршина отреагировала на отказ победительницы Игр-2020 Линой Ашрам от участия в чемпионате мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Россиянка обвинила израильтянку в трусости.

«Я предполагаю, что Линой испугалась; если ты уверена в себе, ты чемпионка, то должна приезжать и еще раз доказывать свой статус выступлением», — добавила Батыршина.

Она отметила, что на решение Ашрам могла повлиять новость о том, что на турнире выступят россиянки Дина и Арина Аверины.

Линой Ашрам объяснила свой успех на Олимпиаде

Израильская федерация гимнастики заявила о пропуске Ашрам чемпионата мира 4 сентября. В организации отметили, что спортсменка не будет участвовать в соревнованиях по профессиональным соображениям. Первенство состоится с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.

Ашрам завоевала золото на Олимпиаде в Токио. Второе место заняла Дина Аверина, ее сестра-близнец Арина стала четвертой. Российская сторона посчитала судейство на Играх предвзятым.
Летние виды спорта,Видео,Яна Батыршина,Дина Аверина,
4
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители