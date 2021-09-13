Путин наградил победителей Паралимпиады в Токио

Владимир Путин наградил российских спортсменов, завоевавших золотые медали на Паралимпийских играх в Токио. Церемония награждения прошла в Большом Кремлевском дворце.Президент поблагодарил атлетов за их упорство, отметив,что их победный настрой вдохновляет тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Он также пожелал им успехов, удачи в спорте, энергии и дальнейших побед. По его словам, победа россиян свидетельствует о безупречной подготовке к важнейшим состязаниям.