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Умер двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых

Вероника Полынина
2 часа назад

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых умер на 67-м году жизни. Об этом сообщил в твиттере президент Олимпийского комитета Украины, старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Бубка.

Умер двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых
Фото: TwitterTwitter

«Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота (86,74) за 35 лет все еще не побит», - написал он.

Бубка назвал Юрия Седых другом и мудрым наставником и выразил ему благодарность за то, что он делился с ним «жизненным опытом и человеческими ценностями».

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики, во вторник утром у Седых случился сердечный приступ.

Юрий Седых – воспитанник киевской школы метания молота, чемпион Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, серебряный призер Олимпиады 1988 года, победитель чемпионата мира 1991 года и трех чемпионатов Европы – 1978, 1982, 1986 годов.

30 августа 1986 года Седых установил при броске рекорд 86,74 метра на чемпионате Европы в Штутгарте, который не побит до сих пор.

Летние виды спорта,Сергей Бубка,
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