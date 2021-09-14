Умер двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых умер на 67-м году жизни. Об этом сообщил в твиттере президент Олимпийского комитета Украины, старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Бубка.

Фото: Twitter Twitter

«Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота (86,74) за 35 лет все еще не побит», - написал он.

Бубка назвал Юрия Седых другом и мудрым наставником и выразил ему благодарность за то, что он делился с ним «жизненным опытом и человеческими ценностями».

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики, во вторник утром у Седых случился сердечный приступ.

Юрий Седых – воспитанник киевской школы метания молота, чемпион Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, серебряный призер Олимпиады 1988 года, победитель чемпионата мира 1991 года и трех чемпионатов Европы – 1978, 1982, 1986 годов.