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Четырехкратная олимпийская чемпионка из Украины обиделась на свою страну

Газета.Ru
1 час назад

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова рассказала об обиде на свою страну.

Украинская олимпийская чемпионка обиделась на свою страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменка выразила возмущение из-за того, что не получила приглашение на торжество по случаю 30-летия независимости страны.

«Спортсмены оказываются не нужными нашей стране. Много людей мне писали и звонили, спрашивая о том, почему меня не пригласили. Я тоже задаю этот вопрос, почему так относятся. У меня нет ответа. Из-за того, что мои родители живут в Крыму? Я не знаю, я не задумывалась. Но, конечно, часто пишут, что я с Крыма, разговариваю на русском, бываю там часто.

Там мой сын вместе с родителями и бабушкой проживает. Честно, после этой ситуации с празднованием Дня независимости Украины у меня опускаются руки», — цитирует Клочкову телеканал «1+1».

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Летние виды спорта,Светлана Журова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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