Украинская олимпийская чемпионка обиделась на свою страну

«Спортсмены оказываются не нужными нашей стране. Много людей мне писали и звонили, спрашивая о том, почему меня не пригласили. Я тоже задаю этот вопрос, почему так относятся. У меня нет ответа. Из-за того, что мои родители живут в Крыму? Я не знаю, я не задумывалась. Но, конечно, часто пишут, что я с Крыма, разговариваю на русском, бываю там часто.