Юлия Ефимова показала фото с отдыха на Гавайях

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». В настоящее время спортсменка отдыхает на Гавайских островах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Жизнь на острове», — подписала она фото.

На прошедших летних Олимпийских играх в Токио Юлия осталась без медалей. Ефимова не прошла отбор на 200-метровке брассом и выступила лишь на дистанции вдвое короче, став пятой.