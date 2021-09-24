Основоположник армейского рукопашного боя погиб в ДТП

Основоположник армейского боя, член наблюдательного совета "Центрального спортивного клуба армии" (ЦСКА) Станислав Лаговский погиб в автомобильной катастрофе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в Facebook.

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"24 сентября в автомобильной катастрофе трагически погиб Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, начальник Центрального спортивного клуба армии 1992-1994 годов, член наблюдательного совета ФАУ МО РФ ЦСКА генерал-майор Станислав Мечиславович Лаговский", - сообщили в клубе.

Руководство, коллектив тренеров, спортсменов, ветеранов и сотрудников ЦСКА выразили соболезнования родным и близким Лаговского. "Светлая память о Станиславе Мечиславовиче навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Лаговский родился 13 сентября 1952 года. Основоположник армейского рукопашного боя в ВС РФ. Был начальником физической подготовки и спорта 317-го гвардейского парашютно-десантного полка; начальником физической подготовки и спорта 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Возглавлял кафедру физической подготовки и спорта РВВДКУ им. В. Ф. Маргелова. Был старшим офицером в группе физической подготовки в штабе ВДВ.