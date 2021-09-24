Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Основоположник армейского рукопашного боя Станислав Лаговский погиб в ДТП

ТАССиещё 1
1 час назад

Основоположник армейского боя, член наблюдательного совета "Центрального спортивного клуба армии" (ЦСКА) Станислав Лаговский погиб в автомобильной катастрофе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в Facebook.

Основоположник армейского рукопашного боя погиб в ДТП
Фото: ТАССТАСС

"24 сентября в автомобильной катастрофе трагически погиб Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, начальник Центрального спортивного клуба армии 1992-1994 годов, член наблюдательного совета ФАУ МО РФ ЦСКА генерал-майор Станислав Мечиславович Лаговский", - сообщили в клубе.

Руководство, коллектив тренеров, спортсменов, ветеранов и сотрудников ЦСКА выразили соболезнования родным и близким Лаговского. "Светлая память о Станиславе Мечиславовиче навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Российский боец умер после драки в центре Москвы

Лаговский родился 13 сентября 1952 года. Основоположник армейского рукопашного боя в ВС РФ. Был начальником физической подготовки и спорта 317-го гвардейского парашютно-десантного полка; начальником физической подготовки и спорта 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Возглавлял кафедру физической подготовки и спорта РВВДКУ им. В. Ф. Маргелова. Был старшим офицером в группе физической подготовки в штабе ВДВ.

С 1987 по 1992 годы находился в должности заместителя начальника ЦСКА, а с 1992 по 1994 - возглавлял клуб. С 1994 по 1999 год был председателем спортивного комитета МО РФ. Участвовал в боевых действиях в Республике Афганистан.

Летние виды спорта,ЦСКА,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители