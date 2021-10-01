«Почему кто-то спорит с президентом?» Большой скандал из-за чемпионских машин Авериных

Олимпийский чемпион гимнаст Далалоян посчитал вручение наград проигравшей Авериной несправедливым. Винер-Усманова назвала его идиотом.

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Слова олимпийского чемпиона, абсолютного чемпиона мира по спортивной гимнастике Артура Далалояна о награждении президентом России сестёр Авериных вызвали настоящую бурю. Спортсмен посчитал несправедливым вручать занявшей второе место Дине чемпионскую машину, а занявшей четвёртое место Арине – автомобиль, как у бронзовых призёров.

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В ответ его назвали идиотом. Такие дела.

«У всех это вызвало бурное »

«Честно ответить? Или слукавить? Безусловно, у всех это вызвало бурное Ладно, не буду говорить за всех. Скажу за себя. Моя первая реакция — лёгкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призёры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных», — ответил Артур на вопрос о наградах Авериным «Спорт-экспрессу».

Невезение, травмы, спорное судейство – всё это было в Токио. И не только у Дины и Арины.

Да в той же спортивной гимнастике – помните же, да? В опорном прыжке Денис Аблязин выступал великолепно. Он набрал абсолютно одинаковую сумму баллов с Чэ Хван Сином. Но стал только вторым, поскольку у корейца один из прыжков был с большим коэффициентом сложности. Но итоговая сумма одинаковая. Не меньше, а одинаковая.

Однако ничего и близко не было к тому, что случилось в гимнастике художественной. Хотя ситуация ещё более спорная, а оценки – одинаковые.

Можно вспомнить соревнования в дзюдо. А именно то, как будущая олимпийская чемпионка из Японии в полуфинале ломала руку россиянке Мадине Таймазовой. Но судьи просто закрыли глаза на то, что делала «хозяйка» татами. Мадина в упорнейшей схватке проиграла, но в итоге завоевала бронзу.

Ведь тоже можно сказать: если бы не судьи, Таймазова боролась бы в финале и победила. Но чемпионский BMW X5 ей никто не вручил – она получила награду как бронзовый призёр.

«В России слишком много идиотов»

Наверняка Артур Далалоян вспомнил и об этих случаях, когда давал ответ на вопрос. В очередной раз можно сказать, что виноваты журналисты, которые вообще такой вопрос задали, но такая работа. Задавать вопросы. Порой неудобные.

Гимнаст, который на Олимпиаде выступал с травмой и ради команды рисковал своим здоровьем, высказал своё мнение. И его накрыло волной ненависти. Ровно то же самое было абсолютно со всеми, кто высказывал подобное мнение. Или говорил, что обыгравшая Авериных израильтянка Линой Ашрам выступила здорово и за свою победу билась так, как никогда в жизни.

Самой показательной стала реакция президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Она назвала олимпийского чемпиона Далалояна идиотом только за то, что он высказал своё мнение. Мнение, отличное от того, что у президента страны.

«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?» — сказала легендарный тренер в интервью Sport24.

Чтобы подобных ситуаций больше не было, говорить про Авериных нужно запретить.