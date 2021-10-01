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Российская спортсменка объяснила, почему носит форму с прозвищем украинского футболиста

Елена Прошина
1 октября 2021

Капитан женской сборной России по пляжному футболу Анастасия Горшкова объяснила, почему часто носит форму с прозвищем украинского нападающего Андрея Шевченко — «Шева». Согласно её словам в интервью «Газете.Ru», Горшковой он нравится как футболист, поскольку смог пробиться из местного футбола в европейские клубы и стать там лучшим.

Российская спортсменка объяснила, почему носит форму с прозвищем украинского футболиста
Фото: bsrussia.combsrussia.com

Напомним, что свою карьеру в большом футболе Анастасия начала в составе пермского клуба «Звезда-2005».

«Когда я приехала в Пермь, у меня была форма Андрея Шевченко, потому что он нравился мне как футболист. Отсюда и пошло это прозвище. Очень редко футболисты из России, Украины, Белоруссии, Казахстана пробиваются в большие клубы и становятся там лучшими. А он сумел — и этим мне нравился», — заявила Горшкова.

По ее словам, Шевченко играл на высоком уровне и получал престижные награды, став первым за долгие годы украинским спортсменом в европейском футболе.

Также Анастасия отметила, что продолжает следить за карьерой украинского футболиста в роли тренера сборной Украины.

«Поскольку Шевченко был нападающим, я думаю, такой стиль игры был привит именно им. Бывшие защитники или вратари предпочитают давать другие схемы: главное не пропустить, а там уже забьем», – отметила Шевченко, подчеркнув агрессивную игру команды Украины.

Напомним, что Андрей Шевченко – украинский нападающий, лучший бомбардир в истории сборной Украины с результатом в 48 голов. В свое время играл в киевском «Динамо», а также «Милане» и «Челси». В 2016 году футболист вошел в тренерский штаб Сборной Украины, сменив на посту главного тренера Михаила Фоменко.

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