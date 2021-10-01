Российская спортсменка объяснила, почему носит форму с прозвищем украинского футболиста

Капитан женской сборной России по пляжному футболу Анастасия Горшкова объяснила, почему часто носит форму с прозвищем украинского нападающего Андрея Шевченко — «Шева». Согласно её словам в интервью «Газете.Ru», Горшковой он нравится как футболист, поскольку смог пробиться из местного футбола в европейские клубы и стать там лучшим.
Напомним, что свою карьеру в большом футболе Анастасия начала в составе пермского клуба «Звезда-2005».
«Когда я приехала в Пермь, у меня была форма Андрея Шевченко, потому что он нравился мне как футболист. Отсюда и пошло это прозвище. Очень редко футболисты из России, Украины, Белоруссии, Казахстана пробиваются в большие клубы и становятся там лучшими. А он сумел — и этим мне нравился», — заявила Горшкова.
По ее словам, Шевченко играл на высоком уровне и получал престижные награды, став первым за долгие годы украинским спортсменом в европейском футболе.
Также Анастасия отметила, что продолжает следить за карьерой украинского футболиста в роли тренера сборной Украины.
«Поскольку Шевченко был нападающим, я думаю, такой стиль игры был привит именно им. Бывшие защитники или вратари предпочитают давать другие схемы: главное не пропустить, а там уже забьем», – отметила Шевченко, подчеркнув агрессивную игру команды Украины.
Напомним, что Андрей Шевченко – украинский нападающий, лучший бомбардир в истории сборной Украины с результатом в 48 голов. В свое время играл в киевском «Динамо», а также «Милане» и «Челси». В 2016 году футболист вошел в тренерский штаб Сборной Украины, сменив на посту главного тренера Михаила Фоменко.