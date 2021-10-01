Российская спортсменка объяснила, почему носит форму с прозвищем украинского футболиста

«Когда я приехала в Пермь, у меня была форма Андрея Шевченко, потому что он нравился мне как футболист. Отсюда и пошло это прозвище. Очень редко футболисты из России, Украины, Белоруссии, Казахстана пробиваются в большие клубы и становятся там лучшими. А он сумел — и этим мне нравился», — заявила Горшкова.