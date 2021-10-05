Мэр Рио-де-Жанейро: Карнавал в 2022 году пройдет без ограничений

"Единственное, в чем мы уверены, так это в том, что мы прививаем всех. И когда все вакцинируются, жизнь вернется в нормальное русло. Кто будет соблюдать дистанцию на карнавале? Нелепо даже просить соблюдать дистанцию в один метр. Если бы она была, я стал бы первым, кто ее нарушит", - пошутил Паес, чьи слова приводит газета O Globo.