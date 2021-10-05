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Мэр Рио-де-Жанейро: Карнавал в 2022 году пройдет без ограничительных мер

Российская Газетаиещё 1
2 часа назад

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес заявил, что карнавал в 2022 году пройдет без действующих в настоящее время требований к соблюдению социальной дистанции и других ограничительных мер.

Мэр Рио-де-Жанейро: Карнавал в 2022 году пройдет без ограничений
Фото: ReutersReuters

"Единственное, в чем мы уверены, так это в том, что мы прививаем всех. И когда все вакцинируются, жизнь вернется в нормальное русло. Кто будет соблюдать дистанцию на карнавале? Нелепо даже просить соблюдать дистанцию в один метр. Если бы она была, я стал бы первым, кто ее нарушит", - пошутил Паес, чьи слова приводит газета O Globo.

Позже в префектуре Рио-де-Жанейро уточнили слова мэра, подчеркнув, что они работают над тем, чтобы празднования Нового года и карнавала прошли без необходимости соблюдения каких-либо ограничительных мер. "Но отпраздновать их можно будет только с вакцинированным населением и если пандемия COVID-19 будет под контролем", - говорится в официальном заявлении префектуры.

С 15 сентября в Рио-де-Жанейро действуют паспорта вакцинации. Однако ограничения не должны коснуться иностранных туристов, если у них есть сертификат о прохождении полного курса вакцинации, выданный на родине. А непривитых туристов мэр попросил не приезжать в Рио-де-Жанейро.

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