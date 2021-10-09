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WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

RT на русскомиещё 1
23 минуты назад

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.

WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба WADA. Данное решение было принято исполкомом организации из-за несоответствия московской лаборатории Международному стандарту для лабораторий (ISL) и его Этическому кодексу. Московская лаборатория была немедленно уведомлена о решении Исполкома

В соответствии со статьей 13.7 Кодекса WADA Лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента получения решения.

Ранее сообщалось, что WADA может исключить марихуану из списка запрещённых препаратов.

Летние виды спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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