Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба WADA. Данное решение было принято исполкомом организации из-за несоответствия московской лаборатории Международному стандарту для лабораторий (ISL) и его Этическому кодексу. Московская лаборатория была немедленно уведомлена о решении Исполкома

В соответствии со статьей 13.7 Кодекса WADA Лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента получения решения.