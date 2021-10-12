Болгарский журналист The New York Times Огнян Георгиев объяснил решение главы Болгарской федерации художественной гимнастики Илианы Раевой ответить президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой на критику работы судей на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

По мнению журналиста, высказывания Винер-Усмановой в адрес судейства связаны с тем, что она не привыкла проигрывать.

«После провала сборной России в Японии Винер-Усманова решила свалить вину на всех, кроме себя. Она произнесла грубые слова, порочащие успехи болгарской команды и израильской гимнастки Линой Ашрам. При этом Винер задела даже своих девушек — Дину и Арину Авериных, что стало огромным сюрпризом для всего мирового сообщества художественной гимнастики», — цитирует Георгиева Inoprosport.

Журналист считает, что Раева сохраняла спокойствие из уважения к Винер-Усмановой и ее статусу в художественной гимнастике.

«Раева очень хорошо знает политику в гимнастике: один неверный шаг может привести к ужасным последствиям. Токсичные высказывания Винер-Усмановой вернутся к ней и ко всей российской гимнастике. Судьи, которых она обвинила в неудачах россиянок, не забудут этот скандал», — добавил Георгиев.

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«Винер-Усманова — это глыба в российском спорте, но ее репутация успешного тренера теперь под большим вопросом. На этот счет у нас в Болгарии есть пословица: «Человек сам себе злейший враг», — заключил журналист.

Сборная Болгарии одержала победу в групповом многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золото. По мнению главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, российская сборная проиграла из-за плохого судейства.