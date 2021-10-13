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Участницу Олимпиады-2020 нашли мертвой

Елена Прошина
29 минут назад

Легкоатлетку из Кении Агнес Джебет Тироп обнаружили мертвой у себя дома. На теле 25-летней спортсменки найдены ножевые ранения, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Кении.

Участницу Олимпиады-2020 нашли мертвой
Фото: ReutersReuters

«Тироп была найдена мертвой в своем доме в Итене (город в Кении, расположен более чем в 300 км к северо-западу от столицы страны Найроби. — Прим. ред.), после того как, предположительно, супруг ударил ее ножом. Мы все еще работаем над тем, чтобы узнать больше подробностей об обстоятельствах случившегося», — сказано в сообщении.

Тироп специализировалась в беге на длинных дистанциях. Она дважды завоевывала бронзу чемпионатов мира, финишировав третьей в забегах на 10 тысяч метров в 2017 и 2019 годах.

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В 2015 году Тироп взяла золото чемпионата мира по кроссу.

На Олимпийских играх-2020, которые состоялись в Токио этим летом, она пришла к финишу четвертой.

Ранее в марте пропавшего олимпийского чемпиона по конному спорту Александра Блинова нашли мертвым. Тело спортсмена, завоевавшего золото Олимпиады 1980 года, нашли около конюшни возле села Андреевское в Московской области.

Летние виды спорта,Александр Блинов,Интерфакс,
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