Участницу Олимпиады-2020 нашли мертвой

«Тироп была найдена мертвой в своем доме в Итене (город в Кении, расположен более чем в 300 км к северо-западу от столицы страны Найроби. — Прим. ред.), после того как, предположительно, супруг ударил ее ножом. Мы все еще работаем над тем, чтобы узнать больше подробностей об обстоятельствах случившегося», — сказано в сообщении.