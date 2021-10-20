Украинским незрячим паралимпийцам подарили книги

«А что по поводу здоровья, разве у них есть проблемы со здоровьем? Конечно, ответ очевиден, со здоровьем все прекрасно, значит, им не нужна реабилитация после игр, им не нужны на это финансовые средства и прочее. Да и в отдыхе они не нуждаются, ведь вообще "не парятся" на Паралимпийских Играх», — подытожила спортсменка.