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Украинским незрячим паралимпийцам подарили билеты в зоопарк и книги

Lenta.ruиещё 2
26 минут назад

Власти Харькова подарили участникам Паралимпийских игр в Токио, в том числе незрячим, билеты в зоопарк и обычные книги без шрифта Брайля. Об этом рассказала чемпионка Игр Марина Литовченко на своей странице в Facebook.

Украинским незрячим паралимпийцам подарили книги
Фото: FacebookFacebook

Спортсменка пояснила, что говорит об этом «не со злостью, а с невероятной горечью». Она отметила, что вначале власти города поощрили паралимпийцев «за самые высокие достижения» цветами и внешним аккумулятором для зарядки гаджетов.

«И тут они вручили еще ценнее подарки, а именно: паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал», — написала украинка.

По ее мнению, власти сделали вывод, что паралимпийцам не нужна поддержка, поскольку они являются самыми «обеспеченными» гражданами города.

«А что по поводу здоровья, разве у них есть проблемы со здоровьем? Конечно, ответ очевиден, со здоровьем все прекрасно, значит, им не нужна реабилитация после игр, им не нужны на это финансовые средства и прочее. Да и в отдыхе они не нуждаются, ведь вообще "не парятся" на Паралимпийских Играх», — подытожила спортсменка.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил отказ украинского паралимпийца Игоря Цветова фотографироваться с российскими спортсменами Дмитрием Сафоновым и Артемом Калашяном на Паралимпийских играх в Токио. Он сказал, что не понимает поведения украинца, и назвал его поступок ущербностью и глупостью. По его мнению, Цветов проявил неуважение не столько к российскими спортсменам, сколько к себе самому.

Летние виды спорта,Российские спортсменки,Дмитрий Сафонов,Михаил Мамиашвили,
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