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Сборная Украины по плаванию отказалась участвовать в ЧЕ в Казани

Елена Прошина
1 час назад

Сборная Украины по плаванию не примет участие в чемпионате Европы, который состоится в Казани в ноябре. Об этом заявил глава Федерации плавания страны Андрей Власков, сообщает Suspilne.

Сборная Украины по плаванию отказалась участвовать в ЧЕ в Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На турнир в Россию должны были отправиться призер Олимпийских игр Михаил Ромачук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Власков отметил, что оба спортсмена в итоге снялись с участия по личным причинам.

«Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо», – отметил глава федерации.

Напомним, что соревнования должны были пройти в Казани в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса – на 2-7 ноября 2021 года.

Ранее Федерация ММА Украины выступила против участия российских спортсменов на чемпионате Европы по ММА, который должен пройти в Киеве в ноябре. Глава организации Владимир Тесля заявил, что запрет был одним из требований к Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA) для проведения турнира в Украине.

Позднее GAMMA заявили, что выступают против подобного решения, а слова Тесли были восприняты журналистами неправильно. При этом если Украина не пустит на соревнование россиян, то чемпионат перенесут в другую страну.

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