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Ефимова стала лучшей на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира

ТК «Звезда»иещё 2
1 час назад

Российская спортсменка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на третьем этапе Кубка мира по плаванию в Дохе.

Ефимова стала лучшей на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Она проплыла дистанцию за 1 минуту 6,08 секунды, обогнав южноафриканскую спортсменку Эмили Висаги (1.06,92), которая заняла второе место. Замкнула тройку пловчиха из Кореи Бэк Су Ен (1.07,35).

На дистанции 100 метров кролем российский спортсмен Владимир Морозов завоевал серебро с результатом 46,31 секунды. Первое место осталось за австралийцем Кайлом Чалмерсом (45,03), а третьим стал кореец Хван Сун Ву (46,46).

На прошедших Олимпийских играх в Токио шестикратной чемпионке мира Юлиии Ефимовой не удалось выступить в финале комбинированной эстафеты четыре по 100 метров. Ее заменила дебютантка соревнований 16-летняя Евгения Чикунова.

Летние виды спорта,Кайл Чалмерс,Юлий Ефимов,Владимир Морозов,
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