Ефимова стала лучшей на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира

Российская спортсменка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на третьем этапе Кубка мира по плаванию в Дохе.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Она проплыла дистанцию за 1 минуту 6,08 секунды, обогнав южноафриканскую спортсменку Эмили Висаги (1.06,92), которая заняла второе место. Замкнула тройку пловчиха из Кореи Бэк Су Ен (1.07,35).

На дистанции 100 метров кролем российский спортсмен Владимир Морозов завоевал серебро с результатом 46,31 секунды. Первое место осталось за австралийцем Кайлом Чалмерсом (45,03), а третьим стал кореец Хван Сун Ву (46,46).