"Когда мужчины в стразах делают женские элементы, мне становится плохо"

«В мужской художественной гимнастике есть два направления: японское и испанское. Японское застала даже я. Оно больше похоже на акробатику. У них маленькие обручи, булавы, они выступают в трико. Всё по-мужски, по-силовому, по-настоящему. По этой дисциплине проводятся чемпионаты мира. Да, законодателями мод являются японцы, но и у нас есть свой чемпион мира — Александр Буклов. А вот про испанское направление тёплых слов сказать не могу. Честно, меня выворачивает наружу, когда я это вижу», — цитирует Батыршину «Спорт-Экспресс».