Российская гимнастка Арина Аверина, которая вышла в финал в упражнениях с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония), потеряла предмет во время своего выступления. Спортсменка получила 24,950 балла и в настоящий момент располагается на третьем месте в протоколе.