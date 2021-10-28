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Дина Аверина проиграла белоруске в борьбе за золото чемпионата мира

Lenta.ru
57 минут назад

Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Дина Аверина проиграла в борьбе за золото чемпионата мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменка набрала за свое выступление 23,900 балла. Аверина проиграла представительнице Белоруссии Алине Горносько, в активе которой 23,950 балла. На третьем месте расположилась сестра Авериной Арина с 23,450 балла.

Медаль стала для Дины Авериной четвертой на этом ЧМ. До этого спортсменка одержала победу в упражнениях с обручем, мячом и булавой. Таким образом, она остается 16-кратной чемпионкой мира. Рекорд принадлежит россиянке Евгении Канаевой, на счету которой 17 побед.

Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина стала второй в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам. В России сочли судейство на турнире необъективным.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Евгения Канаева,
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