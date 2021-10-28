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Губерниев предложил не искать теории заговора в спорте

Елена Прошина
1 час назад

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил не искать теории заговора в оценке выступлений российских гимнасток на международных соревнованиях, пишет Sport24.

Губерниев предложил не искать теории заговора в спорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее россиянка Дина Аверина стала второй в упражнении с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Первое место заняла спортсменка из Белоруссии Алина Горносько. Сестра Дины Арина Аверина стала третьей. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обвинила главу технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталью Кузьмину в том, что Дине Авериной занизили оценки.

«Дина доказала, что она великая гимнастка и все расставила по своим местам, но каждый раз видеть заговор… Боюсь представить, чтобы было, будь на месте белоруски представительница США, Великобритании или Израиля. Давайте уже успокоимся», — предложил Губерниев.

Он считает, что говорить о том, что белорусская гимнастка нечестно победила — это перебор.

«Мы можем очень далеко зайти, если каждый раз приплетать политику и козни Запада. Теперь у нас что — козни Минска?! Мне кажется, нужно быть спокойнее в этой ситуации. Такое бывает. 0,05 балла между ними — для победы надо быть наголову сильнее», - заявил Губерниев.

Ранее Дина Аверина завоевала «серебро» в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. «Золото» досталось израильтянке Линой Ашрам. Российская сторона заявила, что судейство было необъективным.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Наталья Кузьмина,Ирина Винер,Дмитрий Губерниев,
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