Губерниев предложил не искать теории заговора в спорте

«Мы можем очень далеко зайти, если каждый раз приплетать политику и козни Запада. Теперь у нас что — козни Минска?! Мне кажется, нужно быть спокойнее в этой ситуации. Такое бывает. 0,05 балла между ними — для победы надо быть наголову сильнее», - заявил Губерниев.