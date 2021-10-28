Губерниев предложил не искать теории заговора в спорте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил не искать теории заговора в оценке выступлений российских гимнасток на международных соревнованиях, пишет Sport24.
Ранее россиянка Дина Аверина стала второй в упражнении с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Первое место заняла спортсменка из Белоруссии Алина Горносько. Сестра Дины Арина Аверина стала третьей. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обвинила главу технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталью Кузьмину в том, что Дине Авериной занизили оценки.
«Дина доказала, что она великая гимнастка и все расставила по своим местам, но каждый раз видеть заговор… Боюсь представить, чтобы было, будь на месте белоруски представительница США, Великобритании или Израиля. Давайте уже успокоимся», — предложил Губерниев.
Он считает, что говорить о том, что белорусская гимнастка нечестно победила — это перебор.
«Мы можем очень далеко зайти, если каждый раз приплетать политику и козни Запада. Теперь у нас что — козни Минска?! Мне кажется, нужно быть спокойнее в этой ситуации. Такое бывает. 0,05 балла между ними — для победы надо быть наголову сильнее», - заявил Губерниев.
Ранее Дина Аверина завоевала «серебро» в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. «Золото» досталось израильтянке Линой Ашрам. Российская сторона заявила, что судейство было необъективным.