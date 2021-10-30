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Винер-Усманова подвела итоги чемпионата мира по художественной гимнастике

Lenta.ruиещё 1
46 минут назад

Победы россиянок в олимпийских дисциплинах являются главными на чемпионате мира в Японии. Такой итог турнира в интервью ТАСС подвела президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Винер-Усманова подвела итоги ЧМ по художественной гимнастике
Фото: ТАССТАСС

При этом тренер отметила, что помимо успехов в индивидуальном и групповом многоборье ценит медали в оставшихся видах программы. «Как обычно, у нас всегда были такие результаты, но многим это не особенно нравилось, наверное», — добавила Винер-Усманова.

Ранее в субботу, 30 октября, россиянка Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье. Это позволило ей выиграть пятую золотую медаль на турнире и 18-ю в карьере. Она превзошла рекорд соотечественницы Евгении Канаевой, в активе которой 17 побед на мировых первенствах.

Сборная России досрочно выиграла командный зачет мирового чемпионата. Турнир стартовал 27 октября.

Летние виды спорта,Евгения Канаева,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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