Винер-Усманова подвела итоги ЧМ по художественной гимнастике

Победы россиянок в олимпийских дисциплинах являются главными на чемпионате мира в Японии. Такой итог турнира в интервью ТАСС подвела президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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При этом тренер отметила, что помимо успехов в индивидуальном и групповом многоборье ценит медали в оставшихся видах программы. «Как обычно, у нас всегда были такие результаты, но многим это не особенно нравилось, наверное», — добавила Винер-Усманова.

Ранее в субботу, 30 октября, россиянка Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье. Это позволило ей выиграть пятую золотую медаль на турнире и 18-ю в карьере. Она превзошла рекорд соотечественницы Евгении Канаевой, в активе которой 17 побед на мировых первенствах.