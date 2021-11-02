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Мэр Сочи заявил, что транспортную систему реформируют для удобного передвижения по городу

ТАСС
3 часа назад

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Сочи совместно со Сбербанком намерены провести реформирование транспортной системы, в том числе анализ и оцифровку каждого транспортного объекта, чтобы создать программу удобного передвижения по городу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Копайгородский по итогам встречи с управляющей Краснодарским отделением ПАО "Сбербанк" Татьяной Сергиенко.

"Реформирование транспортной системы предполагает анализ и оцифровку каждого транспортного объекта, проработку их перспективных изменений. В результате жители получат программу удобного передвижения по городу. Есть предложения по созданию единого парковочного пространства в Сочи, внедрение в городе карты Сбертройка. Выгодные условия предлагаются по лизингу общественного транспорта и остановочных пунктов", - написал Копайгородский.

Кроме того, в разработке находится большой проект по созданию цифрового двойника Сочи в системе 2ГИС. Это позволит удаленно регулировать все процессы в городе. "Поручил коллегам из профильных ведомств изучить все направления сотрудничества. Будем работать по самым перспективным", - добавил глава города.

Летние виды спорта,Алексей Копайгородский,Татьяна Сергиенко,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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