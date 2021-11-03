Чемпионке мира негде тренироваться

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова пожаловалась, что в Москве практически невозможно найти подходящий бассейн для тренировок.
«Меня очень расстраивает, что у нас в России очень мало бассейнов. Особенно в Москве. У нас такая большая страна, такая большая столица. И вроде бы бассейны есть, но они все коммерческие, какие-то старенькие или маленькие, а чаще всего - только в фитнес-клубах. Нет какой-то спортивной базы для спортсменов. Она есть только в Подмосковье, когда ты должен уехать далеко в лес.
И посмотрите, все наши старты проходят в Казани. Потому что закрыли «Олимпийский», а аналога просто нет. Ну как это может быть - в Москве нет международного бассейна? Это у меня в голове не укладывается!» - приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».