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Ефимова пожаловалась на отсутствие нормальных бассейнов в Москве

Советский спорт
1 час назад

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова пожаловалась, что в Москве практически невозможно найти подходящий бассейн для тренировок.

Чемпионке мира негде тренироваться
Фото:  Александр Вильф/РИА Новости Александр Вильф/РИА Новости

«Меня очень расстраивает, что у нас в России очень мало бассейнов. Особенно в Москве. У нас такая большая страна, такая большая столица. И вроде бы бассейны есть, но они все коммерческие, какие-то старенькие или маленькие, а чаще всего - только в фитнес-клубах. Нет какой-то спортивной базы для спортсменов. Она есть только в Подмосковье, когда ты должен уехать далеко в лес.

И посмотрите, все наши старты проходят в Казани. Потому что закрыли «Олимпийский», а аналога просто нет. Ну как это может быть - в Москве нет международного бассейна? Это у меня в голове не укладывается!» - приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Летние виды спорта,Юлия Ефимова,
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