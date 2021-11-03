Чемпионке мира негде тренироваться

«Меня очень расстраивает, что у нас в России очень мало бассейнов. Особенно в Москве. У нас такая большая страна, такая большая столица. И вроде бы бассейны есть, но они все коммерческие, какие-то старенькие или маленькие, а чаще всего - только в фитнес-клубах. Нет какой-то спортивной базы для спортсменов. Она есть только в Подмосковье, когда ты должен уехать далеко в лес.