Сборную России по плаванию дисквалифицировали после протеста Польши

Сборную России лишили серебра в смешанной кролевой эстафете 4x50 м на чемпионате Европы – 2021 по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева в финале показали второй результат и разделили серебро со сборной Италии. Россияне были награждены медалями, но постфактум команду дисквалифицировали после протеста сборной Польши. Победу в эстафете одержала сборная Нидерландов.