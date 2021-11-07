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Российских пловцов лишили серебра в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Чемпионат.comиещё 17
2 часа назад

Сборную России лишили серебра в смешанной кролевой эстафете 4x50 м на чемпионате Европы – 2021 по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

Сборную России по плаванию дисквалифицировали после протеста Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева в финале показали второй результат и разделили серебро со сборной Италии. Россияне были награждены медалями, но постфактум команду дисквалифицировали после протеста сборной Польши. Победу в эстафете одержала сборная Нидерландов.

Причиной дисквалификации россиян стало нарушение заявленного порядка расстановки на эстафету.

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Ранее российские пловцы завоевали серебряные медали в комбинированной эстафете 4х50 метров на ЧЕ в Казани. За сборную Россию выступали Климент Колесников, Олег Костин, Владимир Морозов и Владислав Гринёв.
Летние виды спорта,Арина Суркова,Владислав Гринев,Климент Колесников,Олег Костин,Мария Каменева,Владимир Морозов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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