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Ашрам четвёртый раз подряд признали лучшей спортсменкой года в Израиле

News.ruиещё 2
8 часов назад

Ашрам четвёртый раз подряд признали лучшей спортсменкой года в Израиле
Фото: News.ruNews.ru

Гимнастку Линой Ашрам, завоевавшую золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио, признали спортсменкой года в Израиле. 11-кратная медалистка чемпионатов мира получила данную награду четвёртый раз подряд. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

Отмечается, что Ашрам стала лауреатом в номинации «Спортсменка года». В то же время у мужчин аналогичную награду получил ещё Артём Долгопят. На летних Играх в Токио гимнаст взял золотую медаль в вольных упражнениях.

На Олимпиаде в Токио Ашрам заняла первое место в многоборье, опередив российскую гимнастку Дину Аверину. В связи с этим в мировом спортивном сообществе разразился скандал, так как в ходе своего выступления израильтянка допустила грубую ошибку, уронив ленту на землю.

Ранее в Федерации художественной гимнастики Израиля рассказали, почему национальная женская сборная отказалась от участия в чемпионате мира в японском городе Китакюсю. В организации отметили, что это решение было принято по профессиональным причинам.

Летние виды спорта,Дина Аверина,
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