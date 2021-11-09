Слуцкая: Мальчик-гимнаст в юбке — это кошмар

«Если бы был другой костюм, если бы не было подражания женской гимнастике, то это воспринималось бы по-другому. Но когда мальчик выходит в юбке или купальнике — это кошмар. Я не хочу видеть мужчину, который пытается быть похожим на женщину», - заявила она.