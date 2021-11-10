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Алину Кабаеву наградили спортивным «Оскаром» в Милане

ТК «Звезда»иещё 12
2 часа назад

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева получила высшую награду международного фестиваля Sport Movies & TV 2021. Аналог «Оскара» в мире спортивного вещания — Венок почета — вручили россиянке за ее вклад в популяризацию спорта.

Алину Кабаеву наградили спортивным «Оскаром» в Милане
Фото: ТАССТАСС

«Мы хорошо знаем, что каждый спортсмен стремится к максимальному результату. Выиграть самые престижные соревнования. Но если это получается, то у нас, спортсменов, возникает другая обязанность», - подчеркнула Кабаева, принимая награду.

По словам спортсменки, не менее важно, чем лично подняться на высшую ступень пьедестала почета, приобщать к спорту и физической культуре как можно больше людей. Кабаева добавила, что для этих целей необходимо использовать знание, опыт, популярность и любые возможности.

Алина Кабаева является олимпийской чемпионкой 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовым призером ОИ 2000 года, двукратной абсолютной чемпионкой мира и пятикратной абсолютной чемпионкой Европы. Также спортсменка основала Благотворительный фонд и фестиваль художественной гимнастики для детей «Алина».

Летние виды спорта,Алина Кабаева,
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