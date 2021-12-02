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3 часа назад

Сестры Аверины описали Винер-Усманову тремя словами

Дина и Арина Аверины высказались о президенте Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Сестры Аверины описали Винер-Усманову тремя словами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменкам было предложено выбрать по три слова, чтобы описать тренера. «Справедливая, мудрая, великая», — заявила Дина Аверина. «Любящая, мудрая, заботливая», — добавила ее сестра-близнец.

8 октября на такой же вопрос ответила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова. Она назвала Винер-Усманову строгой, требовательной и властной.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Она также 18 раз становилась чемпионкой мира. В активе Арины Авериной пять побед на первенствах планеты.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Ирина Винер,Анастасия Максимова,
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