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1 час назад

Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Канада объявила о присоединении к дипломатическому бойкоту Олимпийских зимних Игр в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Канада присоединилась к бойкоту Олимпиады в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, к участию спортсменов в соревновании бойкот не относится. Ранее о бойкоте зимней Олимпиады объявили США, Британия и Австралия. Политики этих стран не будут посещать Игры в Китае, при этом их спортсмены могут принять в них участие.

Причиной называется нарушение прав человека в КНР, которое, по мнению западных политиков, присутствует в стране. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 21 февраля 2022 года.

Летние виды спорта,Джастин Трюдо,
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