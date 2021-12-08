Канада присоединилась к бойкоту Олимпиады в Пекине

Канада объявила о присоединении к дипломатическому бойкоту Олимпийских зимних Игр в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, к участию спортсменов в соревновании бойкот не относится. Ранее о бойкоте зимней Олимпиады объявили США, Британия и Австралия. Политики этих стран не будут посещать Игры в Китае, при этом их спортсмены могут принять в них участие.