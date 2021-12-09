В Китае рассказали о цене бойкота Олимпиады в Пекине

США, Британия, Австралия и Канада «заплатят цену» за ошибочное решение о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин, передает ТАСС.

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По словам дипломата, западные страны используют Олимпийские игры для политических манипуляций.

«Это не получит поддержки, и таким образом они изолируют сами себя. Они заплатят цену за свои ошибочные действия», — сказал Ван Вэньбин.

Ранее к тотальному бойкоту Олимпиады призвали в Европарламенте (ЕП). Заместитель председателя ЕП и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДГ) Никола Бер подчеркнула, что Европейский союз не должен «оставаться в тени США». По ее мнению, Олимпийские игры в Китае стали ошибочной площадкой в неправильном месте.

6 декабря Вашингтон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, в знак протеста против нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в Китае. 8 декабря к бойкоту также присоединились Австралия, Великобритания и Канада.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute заявил, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением.