«Они (США) хотят доминировать полностью на своих правилах. Поэтому это уже не просто политизация, мы говорили об этом ранее. Сегодня, на мой взгляд, надо говорить о развале мирового спорта, в том числе в интересах США, которые это не скрывают, а скоро будут говорить об этом открытым текстом. Правила переписываются исходя из их идеологических установок», – передает ТАСС слова Захаровой в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», отвечая на просьбу прокомментировать инициированный Вашингтоном бойкот Олимпиады.