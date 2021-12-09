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1 час назад

МИД указал на последствия бойкота США Олимпиады в Пекине

Попытки США доминировать на мировой спортивной арене и их дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине ведут к развалу устоявшейся спортивной системы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Они (США) хотят доминировать полностью на своих правилах. Поэтому это уже не просто политизация, мы говорили об этом ранее. Сегодня, на мой взгляд, надо говорить о развале мирового спорта, в том числе в интересах США, которые это не скрывают, а скоро будут говорить об этом открытым текстом. Правила переписываются исходя из их идеологических установок», – передает ТАСС слова Захаровой в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», отвечая на просьбу прокомментировать инициированный Вашингтоном бойкот Олимпиады.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.

США объявили о решении по Олимпийским играм в Китае

В среду стало известно, что Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае.

Между тем в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что олимпийское движение не пострадает от решения правительства США не отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду 2022 года.

Летние виды спорта,Видео,Ирина Роднина,Мария Захарова,Администрация США,Госдума,МИД,ИТАР-ТАСС,
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