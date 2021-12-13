Южная Корея отказалась присоединиться к бойкоту Пекина-2022

«Мы не получали запросов от каких-либо стран, включая США, об участии в дипломатическом бойкоте. Понятно, что в наших отношениях с Китаем есть моменты противоречий и конкуренции», – заявил Мун Чжэ Ин на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Канберре.