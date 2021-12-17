Okko покажет онлайн-премьеру спектакля на льду «Анна Каренина»

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, представит онлайн-премьеру ледового шоу «Анна Каренина», режиссером и хореографом-постановщиком которого выступил российский фигурист, Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Спектакль будет доступен на сервисе с 24 декабря.

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, представит онлайн-премьеру ледового шоу «Анна Каренина», режиссером и хореографом-постановщиком которого выступил российский фигурист, Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Спектакль будет доступен на сервисе с 24 декабря.

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Классический сюжет одного из главных произведений о любви получил продолжение в яркой премьере уходящего года в жанре «спектакль на льду». «Анна Каренина» в постановке Ильи Авербуха — это 2,5 часа грандиозного ледового спектакля, масштабные декорации, захватывающий сюжет и неожиданные режиссерские решения. Оффлайн-премьера постановки состоялась в июле 2021 года во дворце «Айсберг» города Сочи.

Передать чувства героев предстоит мировым звездам фигурного катания. Роли четы Карениных исполняют олимпийские бронзовые призеры, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин. Возлюбленного Анны Карениной Вронского представляет олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Роман Костомаров. В роли Кити предстанет двукратная чемпионка мира, серебряный призер олимпийских игр, любимица поклонников фигурного катания Евгения Медведева.

Роль Левина исполнит бронзовый призер чемпионата мира и Европы, серебряный призер олимпийских игр в команде Александр Энберт. В роли Истопника - один из самых титулованных российских спортсменов, олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Алексей Ягудин. В ролях Бетси и Беккера предстанут олимпийские чемпионы, пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Чету Облонских исполнят двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский.

Драматический спектакль на льду «Анна Каренина» будет доступен с 24 декабря в подписках «Лайт», «Оптимум» и «Премиум» в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.

Выбор этого произведения – это вызов. Мы сделали масштабный спектакль, аналогов которому в мире не существует. Это спектакль для взрослой аудитории, претендующий на роль абсолютно театрального произведения. Можно сказать, что к Анне Карениной я шел очень долго. Мне интересен каждый персонаж и я постарался открыть мир каждого из героев этого романа. В постановке занято созвездие чемпионов, и я горжусь своим коллективом, каждый из которого вырос как артист в работе над этим произведением. Я очень рад, что мой спектакль будет доступен на такой замечательной платформе, как Okko

Илья Авербух

Режиссер и хореограф-постановщик спектакля на льду «Анна Каренина»

Это классическое произведение, которое полюбилось миллионам читателей, история отношений мужчины и женщины, любви, переживаний, актуальная во все времена. Для меня самым сложным в работе над спектаклем было влиться в атмосферу этого сюжета как актрисе. Я нахожусь на льду более 30 лет, кататься для меня не составляет никакого труда. Но сделать спектакль с актерской точки зрения, поскольку все-таки мы рассказываем историю движениями, жестами и эмоциями, было достаточно сложно. Надеюсь, зрителям понравится новое прочтение великого произведения

Оксана Домнина

Российская фигуристка, исполнительница роли Анны Карениной