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18 часов назад

Ягудин — об избиении Соловьева: «Страшно и ужасно, что такие вещи до сих пор происходят в XXI веке»

Олимпийский чемпион и ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин отреагировал на новость о том, что фигурист Дмитрий Соловьев был избит в Москве.

«Страшно и ужасно, что такие вещи до сих пор происходят в XXI веке», — написала Ягудин в сторис на своей странице в Instagram. — Просто варварство какое-то. Дмитрий Соловьев, держись и скорейшего выздоровления».

Ранее сообщалось, что Соловьев был избит ночью в центре Москвы, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — фигурист вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

Летние виды спорта,Анна Сидорова,Алексей Ягудин,Дмитрий Соловьев,
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