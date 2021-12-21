Олимпийский чемпион и ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин отреагировал на новость о том, что фигурист Дмитрий Соловьев был избит в Москве.

«Страшно и ужасно, что такие вещи до сих пор происходят в XXI веке», — написала Ягудин в сторис на своей странице в Instagram. — Просто варварство какое-то. Дмитрий Соловьев, держись и скорейшего выздоровления».