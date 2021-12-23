Фетисов рассказал, возможен ли приезд Овечкина на Олимпиаду в качестве исключения

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов объяснил, в каком случае Овечкин может принять участие в зимней Олимпиаде в Пекине. "Да, на следующей Олимпиаде Овечкину будет 40 лет… Но 40 лет — это не возраст для Александра. Будет еще одна возможность воплотить свою мечту. Могут ли отпустить Овечкина на Олимпиаду в качестве исключения? С гуманизмом нхловцев? Хотя у него хорошие отношения с хозяином. В прошлый раз он пытался… Здесь недостаточно одного лишь желания Саши — НХЛ может внести лепту. Посмотрим, какая будет реакция Саши на происходящее", — передает слова Фетисова "Чемпионат". Напомним, что 22 декабря Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх — 2022. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге. Также НХЛ приняла решение приостановить регулярный сезон на день раньше. Сообщалось, что хоккеисты уйдут на каникулы 23 декабря и возобновят игры 26 декабря. Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в китайской столице. Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что Овечкин может выступать до 40 лет.