Фетисов оценил шансы «Вашингтона» отпустить Овечкина в Пекин

Многие игроки разочарованы отказом НХЛ от участия в Олимпиаде-2022. Особенно жаль возрастных хоккеистов, таких как Евгений Малкин (35 лет), Александр Овечкин (36), для которых следующие Игры в Милане уже могут оказаться недоступными по другим причинам.

Впрочем, не все считают, что шансов на олимпийский титул у таких возрастных хоккеистов нет. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов после решения НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) поделился достаточно оптимистичной оценкой олимпийских перспектив капитана «Вашингтона»:

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- Да, на следующей Олимпиаде Овечкину будет 40 лет… Но 40 лет - это не возраст для Александра. Будет ещё одна возможность воплотить свою мечту. Сейчас будем следить за стремлением Овечкина добиться самого выдающегося мирового рекорда. Наверное, что-то похожее было у Боба Бимона, который прыгал в длину. Это был фантастический рекорд. В хоккее тоже до недавних пор казался незыблемым рекорд (речь о достижении Гретцки по количеству заброшенных шайб за карьеру). У Саши есть цель. Всеми фибрами души желаем, чтобы он побил нынешний рекорд.

Могут ли отпустить Овечкина на Олимпиаду в Пекин в качестве исключения? С гуманизмом нхловцев? Хотя у него хорошие отношения с хозяином (клуба). В прошлый раз он пытался… Здесь недостаточно одного лишь желания Саши - НХЛ может внести лепту (в 2018 году руководство лиги выступило с резким запретом, но сейчас ситуация чуть иная). Посмотрим, какая будет реакция Саши на происходящее. Будем ждать», - сообщает championat.com слова Фетисова.

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