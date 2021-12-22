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22 декабря

Фетисов оценил шансы «Вашингтона» отпустить Овечкина в Пекин и высказал парадоксальную мысль, что дотерпеть до Олимпиады-2026 Александру может помочь… Гретцки

Многие игроки разочарованы отказом НХЛ от участия в Олимпиаде-2022. Особенно жаль возрастных хоккеистов, таких как Евгений Малкин (35 лет), Александр Овечкин (36), для которых следующие Игры в Милане уже могут оказаться недоступными по другим причинам.

Фетисов оценил шансы «Вашингтона» отпустить Овечкина в Пекин
Фото: Спорт уик-эндСпорт уик-энд

Впрочем, не все считают, что шансов на олимпийский титул у таких возрастных хоккеистов нет. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов после решения НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) поделился достаточно оптимистичной оценкой олимпийских перспектив капитана «Вашингтона»:

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- Да, на следующей Олимпиаде Овечкину будет 40 лет… Но 40 лет - это не возраст для Александра. Будет ещё одна возможность воплотить свою мечту. Сейчас будем следить за стремлением Овечкина добиться самого выдающегося мирового рекорда. Наверное, что-то похожее было у Боба Бимона, который прыгал в длину. Это был фантастический рекорд. В хоккее тоже до недавних пор казался незыблемым рекорд (речь о достижении Гретцки по количеству заброшенных шайб за карьеру). У Саши есть цель. Всеми фибрами души желаем, чтобы он побил нынешний рекорд.

Могут ли отпустить Овечкина на Олимпиаду в Пекин в качестве исключения? С гуманизмом нхловцев? Хотя у него хорошие отношения с хозяином (клуба). В прошлый раз он пытался… Здесь недостаточно одного лишь желания Саши - НХЛ может внести лепту (в 2018 году руководство лиги выступило с резким запретом, но сейчас ситуация чуть иная). Посмотрим, какая будет реакция Саши на происходящее. Будем ждать», - сообщает championat.com слова Фетисова.

***

Кто знает, может прав Фетисов и дотерпеть до Игр-2026 Овечкину поможет… Гретцки. Ведь весь мир следит за погоней Александра за вечным рекордом результативности Уэйна (894 гола). Пока капитану «Вашингтона» недостает полторы сотни заброшенных шайб. Даже за два-три сезона с таким отставанием трудно управиться. Но если Овечкин будет упрямо идти к цели, то как раз перед Олимпиадой-2026 может побить рекорд Гретцки и поехать в Милан ставить точку в своей легендарной карьере.

Летние виды спорта,Евгений Малкин,Александр Овечкин,Вячеслав Фетисов,Чемпионат.com,
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