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29 декабря

Маршанд жестко высказался о решении НХЛ не ехать на Олимпиаду

Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд высказал свое мнение насчет отказа НХЛ от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине. «НХЛ и профсоюз могут изменить правила коллективного соглашения, создать такси-составы, чтобы не потерять матчи и деньги. А ведь мы уже договорились, что игроки заплатят долю в эскроу до тех пор, пока владельцы не вернут все, что потеряли за время пандемии. И это без учета того, сколько игр будет отменено. Но почему-то они не могут создать такси-составы для Олимпиады, чтобы выполнить свое обещание насчет участия игроков НХЛ. Скажите мне, почему это не полная #####? Всем, кто причитает насчет того, чтобы отказаться от денег за участие – вообще не проблема. Дайте игроками принимать их решение», – написал Маршанд в твиттере. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook

Маршанд жестко высказался о решении НХЛ не ехать на Олимпиаду
Фото: ГОРОБЗОР.РУГОРОБЗОР.РУ
Летние виды спорта,Брэд Маршанд,
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