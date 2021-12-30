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30 декабря

«Нужно быть готовым к худшему»: Авербух о возможной отмене Олимпиады

«Нужно быть готовым к худшему»: Авербух о возможной отмене Олимпиады
Фото: News.ruNews.ru

Хореограф и постановщик Илья Авербух заявил, что вариант с отменой Олимпиады в Китае возможен. В то же время он считает, что за месяц в Пекине, где должны состояться зимние Игры, может произойти что угодно. Он надеется, что организаторы смогут справиться со всеми сложностями, однако не исключает отмены или переноса соревнований, сообщает «Спорт-Экспресс».

Нам остаётся только верить, что Китай сможет справиться со всеми сложностями и провести Олимпийские игры. Верим в лучшее, а быть готовым нужно к худшему. Исключать отмену Олимпийских игр нельзя, — заявил Авербух.

При этом хореограф отметил, что тяжело предугадать, каким образом будут обстоять дела с коронавирусом через месяц. При негативном исходе даже перенос Игр станет драмой для спортсменов, считает специалист.

Многие спустя время не смогут вернуться в ту форму, в которой находятся сейчас, — заключил он.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря по 5 января. Тем не менее к 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить соревнования из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф признался, что в организации хотят провести молодёжный чемпионат мира 2022 года в другие сроки. Функционер заявил, что не намерен сдаваться.

Летние виды спорта,Люк Тардиф,Илья Авербух,
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