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2 часа назад

Российская гимнастка попозировала в купальнике рядом с Ferrari

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова опубликовала фото с отдыха в Дубае. Снимки доступны на ее странице в Instagram.

Российская гимнастка попозировала в купальнике рядом с Ferrari
Фото: InstagramInstagram
На фотографиях 21-летняя российская гимнастка попозировала в бело-розовом купальнике рядом с красным кабриолетом Ferrari. «Другая реальность», — подписала снимки девушка. Под постом подписчики оставили десятки комментариев. «Разрыв сердечка», «Девушка все равно лучше», «Пожар», «Вам идет такая машина», — восхитились фанаты.

В ноябре Мельникова рассказала, что каждый день на тренировках ей бывает страшно. «Во-первых, мы исполняем очень сложные элементы, а во-вторых, гимнастика — настолько травмоопасный вид спорта, что мы просто не знаем, когда что-то случится. Поэтому, когда захожу на сложный элемент, всегда все мысли в голове о том, что нужно быть аккуратной», — поделилась она.

Мельникова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка Игр-2020 в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На проходившем в октябре 2021 года мировом первенстве россиянка стала абсолютной чемпионкой.

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