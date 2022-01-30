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1 час назад

Олимпийский чемпион Токио из России удалил пост об уходе из спорта и объяснился

Российский гимнаст Артур Далалоян заявил, что не намерен завершать карьеру. Об этом он написал в Instagram.

Заявивший об уходе из спорта российский гимнаст объяснился
Фото: ТАССТАСС

25-летний Далалоян опроверг собственный пост, в котором говорил о намерении сосредоточиться на семье и благодарил спорт за незабываемые годы. Гимнаст отметил, что СМИ неверно истолковали его слова.

«Я имел в виду, что сейчас нет стартов и какие-то сборы могут быть пропущены. Конечно, я остаюсь спортсменом, и впереди нас ждут новые турниры», — написал он. Более ранний пост спортсмен удалил.

На Олимпиаде в Токио Далалоян завоевал золото в командных соревнованиях совместно с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным. Весной перед Играми россиянин получил травму — разрыв ахиллесова сухожилия. Далалояну сделали операцию, он сумел восстановиться и принять участие в Олимпиаде.

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