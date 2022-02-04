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Олимпиада-2022
1 час назад

Губерниев поругался с украинским журналистом на Олимпиаде

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поругался с украинским журналистом в пресс-центре стадиона «Птичье гнездо» в Пекине, где сегодня, 4 февраля, была открыта зимняя Олимпиада 2022. По словам Губерниева, он случайно задел перегородку, рядом с которой сидел украинский журналист, и извинился.

Губерниев поругался с украинским журналистом на Олимпиаде
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Провокация со стороны человека в украинский одежде в пресс-центре. Я случайно задел перегородку, где он сидел, извинился, но чувак стал обзываться! Но кто обзывается - тот сам так называется», - написал комментатор у себя в Telegram.

Напомним, что президент России Владимир Путин посетил открытие зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Российскую сборную представляют 213 спортсменов. Из-за санкций WADA сборная будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна России на соревнованиях будет играть фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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